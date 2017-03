KS Bedrift Havn reagerer

KS Bedrift Havn reagerer på utspill fra Hurtigruten om prisvekst i havneavgifter. – Kostnadsøkningen som presenteres har de ikke dokumentert. At det har vært en økning i kostnader er jo ikke urimelig. Både generell prisøkning og bruk av større skip spiller inn her, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter. KS Bedrift Havn forteller at Hurtigruten ikke svarer på deres kommentar, om å betale tilbake utbetalt statsstøtte om de vinner sine søksmål mot kommunale havner om for høye havneavgifter.