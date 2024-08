I hele ettermiddag har gjestene ankommet Hotel 1904 i Ålesund.

Der har prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett invitert til «bli kjent-fest» i kveld. Med det starter deres tre dager lange bryllupsfeiring.

Kronprinsparet vinket og smilte da de ankom hotellet i ettermiddag.

Foto: Frederik Ringnes / NTB Foto: Frederik Ringnes / NTB Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Brudgom Durek Verrett brukte formiddagen i dag til å handle og ta seg en tur i Ålesunds gater.

Han stilte opp på bilder og utbrøt:

– Jeg skal gifte meg med drømmekvinnen min. Jeg er virkelig lykkelig.

Uten kongeparet

Bryllupsfeiringen skal vare flere dager til ende. Den begynner altså i kveld i Ålesund.

Kleskoden på kveldens fest er «sexy og kul», ifølge det britiske kjendisbladet Hello Magazine, som har kjøpt eksklusive rettigheter til å ta bilder av vielsen og festene.

Kongehuset har tidligere varslet at deler av familien vil være til stede på festen i Ålesund. Kongeparet er ikke med på dette arrangementet, etter det NRK erfarer.

Kronprinsparet vil være med på hele feiringen.

– Ja, vi kommer torsdag, og blir til søndag morgen, bekreftet kronprins Haakon tidligere denne uken.

Fredag skal brudeparet og gjestene dra med båt fra Ålesund til Geiranger, der det senere på kvelden skal være en lukket fest. Temaet for festen er latinamerikansk salsa, ifølge Hello Magazine.

Durek Verrett stilte villig opp på bilder da han tok seg en tur i Ålesunds gater i dag. Foto: Mia Ytreberg / NRK

Lørdag er dagen for vielsen og den store bryllupsfesten i Geiranger.

Det er det britiske ukebladet Hello Magazine som har kjøpt rettigheter til å vise bilder fra vielsen, mens offentligheten og pressen for øvrig ikke får tilgang.

Men kongen og resten av kongehuset har sagt nei til å stille opp på bilder der Hello Magazine har betalt for eksklusiv tilgang.

– Vi er kjent med at det er gitt eksklusive rettigheter til to medier for dekningen av bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, har kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet tidligere opplyst til NRK.

– Kongehusets medlemmer har reservert seg fra å bli tatt bilde av og bli filmet av disse to mediene, i de tilfellene der pressen for øvrig ikke har tilgang.