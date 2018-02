Kronprinsen til Vemork-markering

Kronprins Haakon skal delta i markeringen av 75-årsdagen for tungtvannsaksjonen på Vemork i Telemark 28. februar. Kronprinsen skal gå deler av sabotørenes angrepsrute fra Hardangervidda til Vemork ved Rjukan, opplyser Norsk Industriarbeidermuseum. Målet med aksjonen var å hindre en mulig tysk atombombe under andre verdenskrig. I ettertid er den blitt omtalt som den mest vellykkede under krigen. Aksjonen ble utført av Kompani Linge som ble ledet av Joachim Rønneberg.