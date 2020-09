Kronprinsen kommer

Kronprins Haakon besøker Kristiansund den 15. september. Han er på rundreise for å snakke med folk om koronaepidemien. Temaet for besøket i Kristiansund er utdanning og hvordan utfordringene har vært etter at pandemien traff landet. Kronprinsen reiser med Kongeskipet.