Krog blir Artist in residence

Den 83 år gamle jazz-sangeren Karin Krog blir årets Artist in residence under Moldejazz og skal spille fire konserter. En annen 83-åring debuterer på kirkekonserten. Fiolinisten Arve Tellefsen skal spille i Molde Domkirke. Klokka 12 ble programmet for den 60. jazzfestivalen i Molde presentert. Koronasituasjonen gjør at årets Moldejazz blir nedskalert med kun norske artister, men festivalsjef Hans-Olav Solli lover at det skal bli fest når Moldejazz rulles i gang.