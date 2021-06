Kritisk til vedtak om fødeavdeling

Helseminister Bent Høie er kritisk til stortingsvedtaket om å halde fødeavdelinga i Kristiansund open. Stortinget har bestemt at avdelinga skal vere open fram til det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal er ferdig. Kjersti Toppe i Senterpartiet meiner vedtaket er riktig. Du kan lese heile saka her: