Kritisk til stengt lensmannskontor

Det er kritikkverdig at lensmannskontoret i Rauma har vært stengt i snart en måned i sommer. Det sier styremedlem Parley Augustsson i Pensjonistpartiet i Rauma. Han mener stengingen er uheldig for innbyggerne, og for tusenvis som besøker Trollstigen, en av norges mest besøkte turistattraksjoner. I følge politiet er tryggheten til folk i Rauma godt ivaretatt gjennom vaktsamarbed med nabokommunen Vestnes. Det sier Odd Jørgen Nilsen, som er fungerende driftsenhetsleder for politiet i Romsdal.