Kritisk til politimeisteren

Borge Amdam er kritisk til politimeister i Møre og Romsdal, Ingar Bøen si handtering etter at ein mann døydde etter eit basketak med politiet i januar. Det skriv Politiforum.

Amdam var operasjonsleiar den dagen dette skjedde. I kontakt med media gjekk han ut med feilaktig informasjon, noko som førte til spørsmål rundt politiet si handtering av saka. I etterkant av hendinga beklaga Amdam noko av kommunikasjonen med media.

No kritiserer Amdam mellom anna Bøen for at han ikkje var med på å nyansere bilde rundt kva som skjedde og at Amdam fekk munnkorg. Han skal også ha følt seg pressa til å be om å bli fritatt for arbeidsoppgåvene sine, noko han ikkje ville.

Fungerande politimeister Ingmar Farstad seier til Politiforum at politidistriktet har tillit til Amdam, men at dei ikkje var nøgd med jobben han gjorde i denne konkrete saka. Han seier vidare at målet deira i denne saka har vore å vise openheit til media, ta vare på dei tilsette og skape ro rundt saka.