Kritisk til nye hindringar

Molde kommune er sterkt kritiske til at prosjektet om eit nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal igjen møter hindringar. Sjukehuset i Molde har ifølgje ei undersøking frå Folkehelseinstituttet Noregs dårlegaste standar på bygga som høyrer til sjukehuset. Kommunen meiner no at helseføretaket må rydde opp, og at dei må få på plass eit nytt sjukehus så fort som mogleg.