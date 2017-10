Kritisk til naprapat på Sunnmøre

Fylkeslegen ber Forbrukerombudet vurdere markedsføringen til en naprapat på Sunnmøre. Ifølge fylkeslegen blir det på nettsiden til firmaet gitt inntrykk av at naprapaten kan gi fysikalsk behandling, slik som fysioterapeuter kan. Fylkeslegen presiserer at naprapatbehandling blir regna for å være alternativ behandling. Daglig leder for virksomheten sier de har handla i god tro, og vil nå vurdere markedsføringen.