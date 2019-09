Kritisk til kutt i traumefunksjon

Ordførar i Volda, Jørgen Amdam, protesterer mot at administrasjonen i Helse Møre og Romsdal seier nei til at Volda sjukehus skal ha funksjon som traumesjukehus. Eit traumesjukehus tek imot sterkt skadde pasientar som har vore utsett for ulukker. Amdam seier at Volda sjukehus har både kompetansen og kirurgane som trengst for å behandle slike pasientar. – Planen gjev pasientane eit dårlegare tilbod, og det er ikkje noko å spare økonomisk på dette, seier han.