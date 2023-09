Kritisk til Helsetilsynet

Advokatfullmektig Synne Bernhardt er svært misfornøgd med at den tidlegare legen har mist autorisasjonen.

Bernhardt slo fast i si prosedyre fredag at det er klare indikasjonar på at Statens helsetilsynet på eit svært tidleg tidspunkt bestemte seg for at han var skuldig i seksuelle overgrep mot ein pasient. Ho er svært kritisk til saksbehandlinga og uttalte at fleire legar urettmessig har mist autorisasjonen.

Seinare i dag skal Regjeringsadvokaten halde si prosedyre.