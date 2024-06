Kritisk til fylkeskommunens fokus på gjennomføringsgrad

Miljøpartiet De Grønne er kritisk til det de mener er et ensidig fokus på gjennomføringsgrad i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkespolitiker Jonas Maas Nilsen i MDG mener gjennomføringsgrad er et dårlig mål og skriver i en pressemelding at det sterke fokuset på gjennomføringsgrad har ført til at skoler og lærere opplever et press for å la elevene bestå, slik at statistikken ikke blir ødelagt.

– Vi er bekymret for at en sender elever ut av videregående som egentlig ikke skulle vært sendt videre og som ikke er klare for studier eller arbeidsliv., sier han.