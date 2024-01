Kritisk til ferjestopp

Sandsøy og Voksa grendelag er svært kritisk til fylkeskommunen og Norled etter ferjesaka sist veke. I eit ope brev skriv grendelaget at dei sakna fortløpande informasjon.

Grendelaget meiner ferjestoppen gjekk hardt utover den generelle tryggleiken, og at næringslivet fekk ei ekstra økonomisk ulempe.

Dei meiner også at ferjemateriellet på strekninga er langt under det dei forventar og at det må vere ein reserveplan på reserveplanen.