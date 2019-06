Kritisk til Autopass-ordninga

Frank Sve (Frp) er kritisk til Autopass-ordninga, og kan ikke huske noen sak tidligere som har gjort innbyggerne så irritert. Fylkesutvalget gjorde i ettermiddag et vedtak om å innføre en egen Autopass-ordning for fylkesvegfergene i Møre og Romsdal. Ordningen innebærer at passasjerene må betale, og at dagens satser og rabatter skal gjelde videre. Sve vil også jobbe for at kundene skal få kvittering og for at man skal kunne forhåndsbetale en mindre sum på kortet enn i dag.