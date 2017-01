Kritisk til Ålesund kommune

Professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, Peder Haug, reagerer på at Ålesund kommune vil flytte problemelever vekk fra deres opprinnelige skole. Kommunen har opprettet et spesielopplegg på tidligere Ratvikåsen skole for elever som har behov for ekstra ressursser. Haug mener det beste er å gi elevene hjelp på deres opprinnelige skoler, skriver Sunnmørsposten. (krever innlogging)