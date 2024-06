Kritisk til å flytte operasjonar

Ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap) er kritisk til at Helse Møre og Romsdal kan kome til å flytte den planlagde avdelinga for proteseoperasjonar frå Kristiansund til det nye fellessjukehuset på Hjelset. Han fryktar dette får negative konsekvensar både ortopedimiljøet, for rekrutteringa til sjukehuset i Kristiansund og tilliten til helseføretaket. Også dei andre ordførarane på Nordmøre stiller seg bak kritikken. Det er fagdirektør Erik Solligård som anbefalar å samle all protesekirurgi på Hjelset.