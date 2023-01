Kritisk for ein av skiløparane

Tilstanden er kritisk for ein av dei svenske skiløparane som blei tatt av skred fredag ettermiddag.

Operasjonsleiar Eivind Klokkersund seier at alt tyder på at han har vore under snømassene før han blei henta ut.

Mannen er i 30-åra og er no sendt til St. Olavs hospital i helikopter.

Den tredje svensken som kom frå rasulykka med lettare skadar, blei henta ned med slede. Også han er no sendt til sjukehus.