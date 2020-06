Kritiserer lange møte

Ålesund kommunestyre skal behandle om lag 40 saker dei neste to dagane. Fleire politikarar kritiserer at møta dreg ut i tid. Hans Kjetil Knudsen (Ålesundslista) meiner at det har blitt eit demokratisk problem. Ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) seier at det pågår ein diskusjon om fleire av sakene kan bli avgjort i formannskapet. Kommunestyremøtet føregår digitalt på grunn av smittevernsreglar.