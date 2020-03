Kritiserer foreslåtte rutekutt

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal kritiserer fylkeskommunen for å kutte grovt i busstilbudet. Hvordan skal Møre og Romsdal være et bærekraftsfylke og samtidig kutte i busstilbudet, spør ungdomspanelet. De viser til at de stadig blir oppfordret til å ta bussen, men rutekutt gjør det stadig vanskligere.