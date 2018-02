Kritiserer Aps plastforslag

WWF og Havforskingsinstituttet går ut mot Aps forslag om å ta i bruk offshorefartøy for å samle opp plast i havet. Arbeidarpartiet har bedt regjeringa finne ut korleis offshorefartøy kan setjast inn for å samle plast i havet, og forslaget vil truleg få støtte av fleirtalet på Stortinget. Men ifølgje Dagens Næringsliv meiner WWF og Havforskingsinstituttet at det ikkje er noka god løysing.