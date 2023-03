Kritikk mot kommune og tilsett etter dødsfall

Både kommunen og ein tilsett får kritikk etter at ein pasient i ein romsdalskommune døydde hausten 2021. Pasienten skulle vere overvaka medan han sov, men likevel gjekk det fleire timar før personellet oppdaga at han var død. Kommunen får kritikk for ikkje å ha konkretisert korleis tilsynet skulle bli gjenomført. Statsforvaltaren peikar også på at helsefagarbeidaren snakka dårleg norsk og ikkje var stø i førstehjelp. Helsefagarbeidaren får sterk kritikk for å ha forklart seg sprikande om det som skjedde.