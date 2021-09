Kritikk mot Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal får kritikk for manglande medverking i saker der dei blir granska. Bakgrunnen er ei hending der ein mann fekk alt for dårleg hjelp etter ein hovudskade. Ei av oppgåvene til statsforvaltaren er å kontrollere at helsevesenet gir folk god nok behandling, og i eit brev til helseføretaket minner om den lovpålagde opplysningsplikta. Statsforvaltaren har fleire gongar streva med å få opplysningar om kva som har skjedd under behandlinga av pasientar.