Kritikk for å ikkje rykke ut

Ein overlege nekta å rykke ut for å hjelpe ein uerfaren kollega sommaren 2020, fordi ferien skulle starte same dag. No får legen kritikk for å ikkje ha rykt ut trass i at vedkomande hadde bakvakt. I eit brev til helseføretaket skriv fylkeslegen at dette er klart i strid med god praksis, og overlegen har seinare beklaga. Sidan overlegen ba den uerfarne kollegaen om å søke hjelp med ein annan overlege, konkluderer fylkeslegen med at det ikkje var uforsvarleg å seie nei.