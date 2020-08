Kritikk etter dødsfall

Helse Møre og Romsdal får kritikk for å ha overlate ei eldre kvinne i Kristiansund til uerfarne sjukepleiarar utan nødvendig opplæring. Då sjukepleiarane skulle hjelpe kvinna frå ein stol til senga, fall ho, og tilstanden blei alvorleg forverra. Etter kort tid døydde kvinna. Fylkesmannens konklusjon er at det er leiinga sitt ansvar å planlegge bemanninga slik at slikt ikkje skjer.