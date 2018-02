Kriteriene for Spinraza-behandling

Beslutningsforum for nye metoder har klargjort kriteriene for hvem som kan få behandling med Spinraza. For SMA-syke med type II blir kriteriene mildere enn det de har i Sverige, som pårørende først fryktet at Norge skulle følge. En av dem som ventet på avgjørelsen var familien til fem år gamle Liam. Christina Rønnestad Istad, tante til Liam, skriver i en sms til NRK at det ser ut som om Liam er innafor kriteriene.