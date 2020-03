Kristiansund vidarefører reglar

Kommuneoverlegen i Kristiansund har valt å vidareføre lokale karantenereglar for folk som reiser frå fylke sør for Møre og Romsdal, trass i frårådinga regjeringa kom med i dag. Dei innfører likevel nye unntak. Barn med ulik bustad skal få møte føresette. Det blir også gjort unntak for personar som utfører offentleg tenesteyting og styresmaktsutøving.