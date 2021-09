Kristiansund tapte for Brann

Kampen ender 3-1 mellom Brann og et Kristiansund-lag på medaljejakt.

Lagene tok pause på 1-1 etter to selvmål, og i den andre omgangen lå lagene jevnt lenge. 2-1 fikk Brann da Petter Strand fikk inn et mål når det gjensto 15 minutter av ordinær tid. Kort tid før slutt kunne så vertene kontre inn et tredje mål, en målsjanse skapt av Moonga Simba og omsatt av Mathias Rasmussen.

Kristiansund ligger nå på fjerdeplass på tabellen.