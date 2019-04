Kristiansund tapte 2-1 for Brann

Det ble en tidlig kalddusj for KBK i oppgjøret mot Brann på Brann stadion. Allerede etter tre minutters spill tok Brann ledelsen. ledelsen holdt seg til pause og ett kvarter ut i andreomgangen scoret Brann igjen. Et kvarter før full tid reduserte Sondre Sørli til 1-2 for Kristiansund, som ble sluttresultatet. – Vi visste det kom til å bli en tøff kamp, og Brann spilte bra, sier Sean McDermott etter kampen.