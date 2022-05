Kristiansund tapte

Kristiansund tapte kampen mot Haugesund, og dermed tok hjemmelaget sin første seier for sesongen. Kristiansund ble med tapet sendt på jumboplass på tabellen. Sigurd Kvile startet sin første kamp for KBK etter at han ble klar på en låneavtale fra Bodø/Glimt tidligere i uken, men etter 13 minutter tok han telling etter en duell. 22-åringen landet forkjært på skulderen og måtte bæres ut av banen.