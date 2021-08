Kristiansund sjokkerte Molde

Etter at Molde produserte store sjanser i lokalderbyet, var det Kristiansund som til slutt kunne juble for 2-0-seier og tre poeng. Lagene gikk målløse til pause, men to kjappe scoringer av Mawa og Mucolli sørget for seier til Kristiansund. Moses Mawa scoret sitt første mål for Kristiansund etter overgangen fra Strømsgodset.– Det var utrolig deilig, sier Mawa.