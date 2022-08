Kristiansund sikret poeng

Lillestrøm tapte poeng for annen gang på tre kamper da Kristiansund kom tilbake og uventet fikk med seg 1-1 søndag. Hólmbert Fridjónsson sendte LSK i ledelsen etter 20 minutter. Deretter utlignet Max Normann Williamsen like etter hvilen. Kristiansund tok et sterkt poeng i bunnen av tabellen. Det skiller likevel tolv poeng opp til Sarpsborg på kvalifiseringsplassen. KBK tar imot Viking i neste kamp. (NTB)