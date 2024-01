Kristiansund med dobbeltsignering

Keeperen Michael Lansing er klar for KBK, det melder klubben selv på sin hjemmeside. De siste tre sesongene har han spilt i AaFK. Han var fast førstekeeper da klubben rykket opp fra førstedivisjon i 2021.

I tillegg har klubben sikret en permanent overgang for Wilfred George Igor. 18-åringen kom på lån til KBK fra Hype Buzz i fjor sommer, og debuterte som innbytter hjemme mot Jerv 13. august. På grunn av en skade ble det bare fire kamper for klubben i 2023-sesongen, men nå er det klart at nigerianeren blir værende i Kristiansund.