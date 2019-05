Kristiansund må spare

Kristiansund må gjere store innsparinger også i år. Kvartalsrapporten viser at kommunen har overskridingar som kan ende med 34 millionar kroner i minus dersom det får fortsette ut året. Barnehagar, barnevern og sosialhjelp har dei største overskridingane. - Assisterande rådmann Knut Mostad seier dei er i ein tøff omleggingsfase for å kunne hjelpe fleire eldre i framtida, og at det difor er viktig å få kontroll på pengebruken.