Kristiansund lover fast jobb

I en pressemelding fra Kristiansund kommune skriver de at det er et stort behov for vernepleiere i kommunen. Nå kommer vernepleierutdanningen som deltidsstudie i Kristiansund, og kommunen lover fast jobb til de som tar studiet. – Vi kan garantere at de som tar dette studiet får fast jobb hos oss i full stilling, sier Astri Sjåvik, rådgiver i personalseksjonen i kommunen. Det legges opp til 60 studieplasser ved Høgskolesenteret i Kristiansund.