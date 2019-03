Kristiansund kommune får kritikk

Kristiansund kommune får kritikk for å ha holdt brevene i Atlanten-saken lukket og unntatt offentlighet. Brevene omhandler konflikten mellom Mekvik maskin og Kristiansund kommune. Både kommunen sitt eget kontrollutvalg og Presseforbundet mener det er uheldig at dokumentene har vært unntatt offentlighet. – Dette er alvorlig. Poenget med postlister er at samfunnet skal ha en mulighet til å følge viktige saker i postjournalen og se hva kommunen driver med, sier jurist i Presseforbundet, Kristine Foss. Kommunen svarer at dette er en glipp.