Kristiansund klatra på måling

Kristiansund kommune klatrar på kommunebarometeret. Barometeret vurderer alle sektorane i kommunen, med hovudvekt på helse og skule, og kva kommunen får til utifrå dei ressursane dei har. Etter å ha ligge på mellom 220.- og 290. plass dei siste åra, har Kristiansund klatra heilt opp til 15. plass. – Det er ein kjempestor prestasjon. Det betyr at vi får gode kommunale tenester ut av knappe ressursar. Eg er stolt over at vi har klatra så mykje, seier ordførar Kjell Neergaard.