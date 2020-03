Kristiansund innfører forbod

Kristiansund kommune innfører forbud mot arrangement og samlingar med over 500 menneske. Kommuneoverlegen rår at alle arrangement og samlingar over 100 personar blir avlyst. Ved arrangement med under 100 deltakarar oppfordrar kommuneoverlegen å ta hensyn til smittevern ved å plassere deltakerne så langt frå kvarandre, og sørge for grundig renhald. Restriksjonane gjeld for alle, til dømes kulturinstitusjonar, utestader, idrettslag og frivillige organisasjonar.