Kristiansund får pris for god styring

Kristiansund kommune får pris for beste heilheitlege kommunale verksemdstyring av Framsikt, eit selskap som leverer nettbaserte verktøy til kommunane. Det fortel kommunen sjølv i ei pressemelding. Juryen legg vekt på at Kristiansund kombinerer bruken av historieforteljingar, visuelle framstillingar, modellar og metaforer, med ein gjennomgående likt oppbygd struktur. «Dette er absolutt beste praksis i kommune-Norge og vel verdt at andre kommuner kopierer og lar seg inspirere av», står det ifølgje pressemeldinga.