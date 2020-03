Kristiansund bur seg på stenging

Kristiansund kommune bur seg på mogleg stenging av kommunegrensa og vil bruke heimevernet i kontrollpostar. Rådmann Arne Ingebrigtsen seier at reint hypotetisk og matematisk kan ein sjå for seg å måtte gjere dette om 2–3 veker, dersom ein samanliknar smittesituasjonen med Italia og Spania. Fylkesmann Rigmor Brøste etterlyser nasjonale vedtak for at ikkje kommunane skal lage sine eigne reglar.