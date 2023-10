Kristiansund briljerte mot Åsane

Resultatet ble 4-1 da Kristiansund tok imot Åsane på Nordmøre stadion. Benjamin Stokke sørget for to mål for Kristiansund. Marius Olsen og Oskar Sivertsen scoret de andre to for hjemmelaget.

Alle målene i kampen kom i første omgang. Åsane fikk til mer i andre omgang, og kunne fort hatt en redusering til. Likevel var seieren aldri truet for KBK, som tar tre viktige poeng i kampen om opprykk.

Etter lørdagens kamp er Kristiansund nummer fire på tabellen med 44 poeng. I neste runde skal Kristiansund måle krefter med Ranheim.