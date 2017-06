Kristiansund blir værende i M & R

Kristiansund avslutter trønderflørten og går for å bli værende i Møre og Romsdal. Med 35 mot tre stemmer stemte bystyret i dag for å avslutte sonderingen inn mot Trøndelag. At flere nabokommuner ikke ønsket å bli med nordover, ble et tungt argument for at også Kristiansund dropper å bytte region.