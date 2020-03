Kristiansund ber tilsette møte opp

Alle tilsette i helsesektoren, barnehagar og skular i Kristiansund kommune skal gå på arbeid som normalt inntil annan melding blir gitt, skriv kommunen i ei pressemelding. Ingen barn skal møte, med nokre unntak. Kommunen jobbar med å skaffe oversyn over behovet for barnehage- og skuleplassar for å avlaste personar i samfunnskritiske sektorar. I hovudsak gjeld dette for helse og omsorg (pasientnært), politi, vatn og avløp og elektrisitetsforsyning. I dei tilfella der begge foreldre arbeidar innanfor ein av dei nemnde sektorane blir det organisert tilsyn med barn. Dersom berre ein har ein slik jobb, må den andre belage seg på å vere heime eller finne ei løysing.