Krisestab i Sunndal

Sunndal kommune har sett krisestab etter at det er venta ekstreme nedbørsmengder der i dag og tysdag. Det er under ein månad sidan kommunen var delt i to etter eit jordras. Fungerande ordførar, Lusie Gjersvoll, seier det blir vurdert evakuering av folk på Snøva før verste veret sett inn. Dei fryktar jordras og overfløymde bekkar.