Krisesenteret bryt lova fordi menn får bu her

Ei lita jente kryp rundt i leikekroken på kjøkkenet. Ho bur på krisesenter i Ålesund saman med mora si. Nesten alle rom er fulle i dag.

– Nokre overnattar ei natt, andre bur her i månadsvis, seier dagleg leiar Cecilie Rønstad Teunissen.

Men det er ikkje berre valdsutsette kvinner som får søke tilflukt her. Den siste tida har det også budd menn i huset.

Etter lova skal kvinner og menn bu fysisk skilde frå kvarandre, men mennene som har fått plass på krisesenteret i Ålesund bur då i same bustad som kvinnene, og kan fritt bruke kjøkken og fellesareal.

– Vi baserer det på at det er valdsutsette personar som treng hjelp. Eg har litt problem med å sjå kor viktig kjønn er, seier Teunissen.

Cecilie Rønstad Teunissen er dagleg leiar ved Krisesenter for Sunnmøre. Ho meiner lova bør endrast slik at valdsutsette kvinner og menn kan bu saman. Foto: Remi Sagen / NRK

Vil endre lova

Ho meiner at lova bør endrast slik at ein fjernar kravet om å skilje kvinner og menn.

– Vi er ei fagrørsle som meiner at lova er utdatert. Dei siste 10–15 år har det skjedd mykje med tanke på korleis vi ser på vald i nære relasjonar, seier Teunissen. Ho meiner at problemet er uavhengig av kjønn.

Ålesund kommune undersøker om det er mogleg å bygge på ein eigen seksjon for menn ved det eksisterande krisesenteret. Foto: Remi Sagen / NRK

I 2022 starta Romerike Krisesenter eit prosjekt over to år der både kvinner og menn bur saman.

– Så langt har vi berre positive erfaringar. Vi opplever ingen uheldige konsekvensar ved at menn og kvinner er på fellesareal saman, seier dagleg leiar, Hege Edvardsen. Erfaringa er tvert imot at kvinnene ser at også menn kan vere offer.

Ordninga skal evaluerast av forskarar i etterkant, og Edvardsen seier at dei skal vere forsiktige med å ta ei avgjerd om kva som er den riktige organiseringa før forsøket er ferdig.

Auke i menn på krisesenter

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) kjenner ikkje saka på Sunnmøre, men seier at departementet ser på om det er behov for endring av lova. Planen er å sende ut høyringsnotat i løpet av året. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

Tal frå krisesentera viser at det i fjor blei registrert fleire menn som bebuarar enn noko år tidlegare. På landsbasis budde 189 menn på krisesenter, mot 159 året før.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) seier at departementet ser på om det er behov for endringar i krisesenterlova.

I dette arbeidet vil dei også sjå på kravet til fysisk skilde butilbod til kvinner og menn.

– Det er for tidleg å seie om vi vil foreslå endringar og eventuelt kva for endringar som vil bli foreslått, seier Toppe.

Det er opna for at krisesentera kan ha ei avdelingsløysing i dag, der kvinner og menn oppheld seg på kvar si avdeling med ulik inngang.

Blir plasserte på hotell

På Sunnmøre har dei ikkje dispensasjon for å huse menn og kvinner saman. Difor er dette meldt som avvik til Statsforvaltaren.

Seksjonsleiar i Ålesund kommune, Vivian Dyb, seier at dei arbeider for å finne ei løysing på saka.

– Det er jo eit lovbrot og det er vi heilt ærlege på, seier Dyb. Det har budd ca. 10 menn på krisesenteret i år.

Før hadde kommunen ei eiga leilegheit til menn og barna deira, men i januar 2023 blei tilbodet slått saman med tilbodet til kvinnene.

Ikkje alle menn som tar kontakt får bu på krisesenteret. Kommunen har avtale med eit hotell som dei kan bu på, andre får tilbod om oppfylging der dei er.

No undersøker kommunen moglegheita for å utvide det eksisterande bygget og lage ein eigen seksjon for menn.

Dagleg leiar, Cecilie Rønstad Teunissen, ynskjer seg gjerne eit tilbygg, men ikkje berre for menn.

– Vi ynskjer å få ei skjerma eining. Det kan både bli brukt for å dele kjønn, men også ulike type utfordringar. Det kan vere rus, psykisk helse eller barn med autisme, seier Teunissen.