Krisesenter får kritikk

Nordmøre krisesenter får kritikk frå Fylkesmannen, som seier at tilbodet til menn og barn ikkje er likeverdig med tilbodet til kvinner og barn. Det skriv Tidens Krav (krev innlogging). Uteområde for barn og mor er ikkje skjerma, og barn som kjem i følge med far har ikkje tilbod om uteområde i det heile tatt. Kristiansund som er vertskommune svarer med å sei at det ikkje er planar om strakstiltak. Fylkesmannen ser alvorleg på dette, og svarar med at sikkerheita rundt krisesentertilbodet ikkje er i tråd med krava, skriv avisa. Kristiansund kommune må kome med tilbakemelding innan 2. oktober.