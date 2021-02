Kriseår for flyplassen på Vigra

Ålesund Lufthavn Vigra hadde et underskudd på 56 millioner kroner i fjor. Budsjettet var et overskudd på 38 millioner. Årsaken til svikten er at inntektene fra landingavgiftene ble redusert og at de kommersielle inntektene sank kraftig.