Kripos koblet inn i etterforskning

Politiet bekrefter nå at Vard har blitt utsatt for et datainnbrudd. Det melder Nett.no. For en uke siden ble det meldt at konsernet hadde blitt utsatt for et dataangrep, men Vard har ikke selv ville bekreftet dette. Det er så langt uklart hvilke konsekvenser innbruddet har fått for konsernet, men Kripos skal nå bistå i etterforskningen.