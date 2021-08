Krimteknikarar i Sykkylven

Krimteknikarar er i dag på staden for å prøve å finne spor etter dødsulykka på eit beite i Sykkylven i går. To menn omkom, og politiet trur oksane har tatt livet av dei to mennene. Seksjonsleiar Tony Gjerde ved lensmannskontoret i Sykkylven seier dei håper finne ut meir om kva som skjedde då dei to mennene omkom. Dei to mennene blei obduserte, og politiet håpar på ein førebels obduksjonsrapport i løpet av veka.