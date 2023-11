Kriminalteknikere varslet

Politiet etterforsker saken etter at et hus og ei garasje brant ned i Eresfjorden i Molde kommune natt til torsdag. Kriminalteknikerne er kontaktet og de vil vurdere om de skal undersøke brannstedet, opplyser operasjonssentralen. Det var to personer på stedet da brannen oppsto. Den ene personen ble fraktet til Molde sjukehus med brannskader på en hånd.